|Политика
|27.05.2019
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«Единая Россия» объявила победителей праймериз в думу Иркутска
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Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» озвучила предварительные результаты праймериз для выдвижения кандидатов в думу Иркутска. Среди победителей как действующие депутаты, так и новые в политике люди, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.
В Иркутске предварительное голосование прошло на 23 округах. В ходе голосования была подана всего одна жалоба, она не подтвердилась, заявителю был дан соответствующий ответ.
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