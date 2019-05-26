«Единая Россия» объявила победителей праймериз в думу Иркутска

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» озвучила предварительные результаты праймериз для выдвижения кандидатов в думу Иркутска. Среди победителей как действующие депутаты, так и новые в политике люди, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.

По округу № 1 победу одержала Светлана Кузнецова ;

; по округу № 2 – Денис Кузнечихин ;

; по округу № 3 – Дмитрий Ващук ;

; по округу № 5 – Леонид Усов ;

; по округу № 6 – Дмитрий Красноштанов ;

; по округу № 7 – Алексей Савельев ;

; по округу № 8 – Евгений Выговский ;

; по округу № 9 – Артур Бектемиров ;

; по округу № 10 – Иван Фоминых ;

; по округу № 12 – Алексей Грешилов ;

; по округу № 15 – Виктория Мурсалова ;

; по округу № 20 – Ирина Ежова ;

; по округу № 22 – Алексей Распутин ;

; по округу № 23 – Антонина Корочкина ;

; по округу № 24 – Татьяна Семейкина ;

; по округу № 25 – Алла Асташова ;

; по округу № 27 – Александр Макаров ;

; по округу № 28 – Евгений Стекачёв ;

; по округу № 29 – Александр Слинко ;

; по округу № 30 – Николай Папонов ;

; по округу № 31 – Михаил Корняков ;

; по округу № 32 – Егор Бычков ;

; по округу № 33 – Александр Ханхалаев.

В Иркутске предварительное голосование прошло на 23 округах. В ходе голосования была подана всего одна жалоба, она не подтвердилась, заявителю был дан соответствующий ответ.