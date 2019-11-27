«Единая Россия» провела прием жителей трех муниципалитетов Усть-Илимского района

Усть-Илимский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках единой недели приемов, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия», Усть-Илимское районное отделение 25 ноября организовало прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В Бадарминском муниципальном образовании прием граждан провели первый заместитель секретаря Усть-Илимского районного отделения «Единая Россия» Марина Войтович и депутат думы муниципального образования «Усть-Илимский район», член партии «Единая Россия» Наталья Шевкунова. Жители обращались с вопросами по разным тематикам. Самой острой проблемой является благоустройство территорий. Несколько обращений от жителей касалось вопросов подключения жилого помещения к централизованному отоплению, оказания содействия в приобретении жилья малоимущей одинокой женщине. Кроме того, задавали вопросы совершенствования и пополнения материально-технической базы МКУК «Культурно-досуговый центр» Бадарминского МО, а также строительства нового здания учреждения культуры на территории поселения.

Исполнительный секретарь Усть-Илимского районного местного отделения партии Олеся Кузнецова совместно с юристом по гражданским делам и главой Тубинского МО Олесей Рогожниковой провели прием для жителей села Тубинского. В приемную партии обратились две женщины с просьбой помочь в ремонте жилого дома и решить вопрос об учете северного стажа работникам, которые трудятся на 0,75 ставки. Также заявители просили решить вопрос отсутствия индексации пенсий работающих пенсионеров и несправедливую дифференциацию труда, которая привела к тому, что заработные платы у фельдшера и санитара, учителя и техперсонала сравнялись.

В Невонском муниципальном образовании в приемную партии обратилось трое граждан с просьбами к депутату сдумы муниципального образования Ларисе Ступиной и Марине Войтович. Заявители попросили внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие присвоение льгот работникам отраслей образования и культуры (в части включения дополнительных должностей в утвержденные перечни), оказать содействие по присвоению звания «Ветеран труда Иркутской области», а также помочь в выделении земельных участков на безвозмездной основе.

Отметим, органы местного самоуправления поселений Усть-Илимского района заинтересованы в подобных приемах. Представители муниципалитетов активно принимают участие в работе с гражданами, многие вопросы пытаются решить на месте, а также содействовать в реализации просьб и предложений.