«Единая Россия» выдвинула Сергея Сокола на пост председателя Заксобрания Приангарья

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» выдвинула на пост председателя Законодательного собрания Приангарья советника генерального директора «Ростеха», депутата областного парламента Сергея Сокола.

Соответствующее решение было принято 18 сентября на втором этапе 20-й конференции Иркутского регионального отделения партии. На этот пост также был предложен генеральный директор ООО «Верхнеленское речное пароходство», депутат ЗС Николай Труфанов. Однако он рекомендовал своим коллегам сделать выбор в пользу Сергея Сокола.

По итогам тайного голосования Сергей Сокол получил поддержку 125 делегатов конференции, Николай Труфанов – четырех. Всего присутствовал 131 человек. Два бюллетеня признаны недействительными.

По словам Сергея Сокола, это была непростая избирательная кампания даже для самых опытных партийцев. Кандидатам в депутаты Законодательного собрания пришлось вести работу в жестких условиях противостояния. Административный ресурс был не на их стороне. Он отметил тех, кто не испугался сложностей и не дистанцировался от партии.

– Многие из наших коллег шли на выборы без флага партии, и в этом есть определенный материал для размышления и анализа, – обратил внимание Сергей Сокол.

Что касается работы Законодательного собрания, то многое, по его словам, предстоит переосмыслить и проанализировать.

– Мы должны с новыми силами открыть чистый лист и выстраивать нашу работу по новой. Нам необходимо поднять престиж партии в Иркутской области, – заявил единоросс.

По его словам, широкое партийное представительство в парламенте отображает настроение избирателей.

За пять лет предстоящей парламентской работы депутатам предстоит решить целый ряд важнейших задач, продолжить начинания предыдущего созыва. Главная задача – повысить уровень жизни населения региона. Депутатам надо, наконец, утвердить Стратегию развития Иркутской области до 2030 года. Кроме того, по словам Сергея Сокола, региону необходимо усилить работу с федеральными органами власти.

– Нам необходимо обратить внимание на развитие муниципалитетов. Их потенциал и возможности не проанализированы. Перспективы их развития надо определять с учетом нынешних условий, – добавил Сергей Сокол.

Среди вопросов, которые, по его мнению, должно решить Заксобрание, единоросс отметил проблемы с детскими садами и школами, строительство дорог, авиаперевозки в северных направлениях, утилизация отходов и другое.

Сергей Сокол поблагодарил всех за выбор.

– Мы большая сила, которая многое может сделать. Завтра предстоит серьезный день. Мы уверены в нашей победе. Думаю, завтра будет коалиционное голосование, – сказал он.

Также на партконференции выбрали кандидатуру в Совет Федерации от партии – на этот пост предложен Сергей Брилка.

По итогам конференции, кстати, Сергей Брилка отметил, что «Единая Россия», действительно, ведет переговоры с другими фракциями в ЗС.

– Говорить о том, что сформировались коалиции, я не могу. Мы ведем переговоры о том, чтобы поддержали нашу кандидатуру на пост председателя Законодательного собрания. Результаты тайного голосования покажут успешность этих переговоров, – сказал он.

Также секретарь реготделения ЕР отметил, что доволен выбором коллег [по поводу кандидатуры Сергея Сокола на пост спикера ЗС].

– Мы сделали предложение КПРФ по поводу кандидатуры на должность председателя парламента. Сегодня у всех партий, вошедших в состав Заксобрания, проходят аналогичные мероприятия, к концу дня они определятся по своим кандидатам либо решат поддержать предложения других партий. Мы встретимся с представителями фракций и обсудим наше предложение. Надеемся, оно будет принято. Рассчитываем, что к этому процессу интерес проявит и губернатор, – подытожил Сергей Брилка.

Напомним, выборы в ЗС прошли 9 сентября. Были избраны 45 депутатов – 23 по областному избирательному округу и 22 по одномандатным округам. В третий созыв ЗС вошли пять фракций – «Единая Россия» (18 мандатов), КПРФ (19 мандатов), ЛДПР (четыре мандата), «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» (по три мандата).

Кстати, иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают: в регионе наступило время коалиций.