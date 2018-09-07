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10.09.2018

"Единая Россия" впервые проигрывает КПРФ выборы в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По предварительным данным, внесенным в систему ГАС-Выборы (на 2.00 по иркутскому времени) победу на выборах в Законодательное собрание Иркутской области одерживает КПРФ. За коммунистов проголосовали 34,14% избирателей, пришедших на участки.

За «Единую Россию» отдано 26,67%. Третье место – у ЛДПР (16,22%). За соколами Жириновского следуют партийцы Сергея Миронова: за «Справедливую Россию» - 7,27% проголосовавших. «Гражданская Платформа» взяла 5,62%.

В аутсайдерах – КПСС (4,54%) и партия «Родина» - 1,32%.

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Авторские колонки Сергея Шмидта

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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