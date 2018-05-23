Иркутские единороссы в Москве обсудили внутрипартийную деятельность

Москва, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Брилка принял участие в работе партийной конференции «Направление 2026», которая прошла 21 мая в Москве. Партийцы обсудили свое участие в реализации курса, предлагаемого главой государства, обновление внутрипартийной деятельности.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, на партконференции работали дискуссионные площадки по нескольким направлениям: «Экономика роста», «Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «Идеология прорыва». Рекомендации, выработанные по итогам работы площадок, легли в основу резолюции партконференции. «Благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие – эти три взаимозависимых базовых ценности в основе всей деятельности «Единой России», – указано в резолюции.

Федеральная партийная конференция подвела итоги региональных дискуссий «Единая Россия. Направление 2026», которые с 10 по 30 апреля состоялись во всех регионах страны. В Приангарье такие площадки были устроены в Братске, Иркутске, Усть-Куте. Итоги дискуссий вошли в рекомендации, направленные в Москву, а также нашли отражение в федеральной повестке.

Так, тема переработки мусора из Братска перекочевала в Москву на дискуссионную площадку «Экономика роста», где поучаствовал Сергей Брилка. Там она трансформировалась в задачу по распространению культуры раздельного сбора мусора. Было решено принять в регионах территориальные схемы обращения с отходами и в ближайшее время внедрить систему раздельного сбора мусора, а региональные, местные и первичные отделения задействовать в образовательных проектах по распространению культуры раздельного сбора мусора.

Кроме того, партийцы предложили разработать на уровне правительства РФ меры поддержки для разных социальных групп, вовлеченных в малый бизнес, например, военнослужащих, которые выходят на пенсию в 40 лет, также обсуждалось женское и молодежное предпринимательство.

Также «Единая Россия» предлагает правительству РФ возобновить федеральную целевую программу по обеспечению жителей качественной питьевой водой, предусмотрев ее финансирование на 2019 в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета осенью этого года.

Отмечено, что в резолюцию конференции вошли предложения со всех дискуссионных площадок. Под контролем партии останутся проекты по благоустройству. Во всех муниципальных образованиях страны с населением более 1000 человек за пять лет будут реализованы долгосрочные программы, предполагающие эффективные системы содержания, озеленения и освещения городов. Будет продолжена реализация проектов, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, поддержку педагогических работников, внедрение новых образовательных технологий, создание условий для поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи.

В работу «Единой России» будут внедрены и новые цифровые форматы – онлайн-мониторинг, оценка и прогнозирование социального самочувствия и общественно-политической ситуации в регионах страны на основе технологии анализа «больших данных», а также технологии дистанционного голосования в партийных процедурах и при проведении предварительного голосования.

На особом контроле у партии остаются ежегодная полноценная индексация пенсий, социальных выплат, а также мониторинг всех значимых экономических величин, которые влияют на потребительскую корзину граждан, в том числе тарифов на коммунальные услуги и цен на лекарственные препараты.