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13.08.2018

Эдуард Дикунов подал в суд за отказ регистрировать его кандидатом в Заксобрание Иркутской области

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), -  Депутат Заксобрания Иркутской области второго созыва Эдуард Дикунов обжалует отказ избирательной комиссии в своей регистрации кандидатом на выборах в региональный парламент, которые проведут в сентябре 2018 года. Иск подан в Иркутский областной суд, сообщает пресс-служба политика.

Также направлены заявления прокурору Иркутской области и руководителю регионального управления СКР, так как, по мнению Эдуарда Дикунова, при проверке подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения, имели место быть служебный подлог и превышение полномочий руководством избиркома.

Документы политик подавал в Иркутскую городскую №2 территориальную избирательную комиссию, которая 3 августа отказала ему в регистрации. Решение было мотивировано тем, что более 10% подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Эдуарда Дикунова, признаны недействительными. Политик аргументирует, что подписи проверял человек, не уполномоченный на это. Также он утверждает, что от председателя избиркома в рекламные компании поступило указание освободить все рекламные поверхности с изображением кандидата.

Как прокомментировала Телеинформу глава городского избиркома Алёна Барышникова, проверка подписей проводилась в соответствии с законодательством, никаких нарушений законодательства не совершалось. Она также отметила, что никаких указаний по агитационным материалам кандидата кому-либо не давала.

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