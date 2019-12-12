Эффективность использования средств, выделенных Приангарью на поддержку пострадавших от наводнения, проверит комиссия МЧС

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область 12 декабря прибыла комиссия МЧС России во главе с заместителем главы ведомства Андреем Гуровичем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, распоряжением правительства Российской Федерации министерству поручено проверить целевое эффективное использование средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда правительства на оказание разовой помощи гражданам, пострадавшим в результате летнего паводка в Иркутской области.

В состав комиссии вошли представители профильных направлений МЧС России по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности. Комиссия приступила к проверке обосновывающих документов, представленных правительством Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства региона, министерства здравоохранения Иркутской области и других ведомств.

По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад в правительство Российской Федерации.