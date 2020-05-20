Экс-глава Приангарья Сергей Левченко заявил о своем участии в выборах губернатора

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко намерен участвовать в губернаторских выборах осенью 2020 года. Об этом он заявил 20 мая журналисту портала «Октагон» .

– Планирую [участвовать в выборах]. По крайней мере социология, которую мы ведём и раньше вели, и после отставки, говорит о том, что из всех возможных вариантов у меня –самые высокие шансы, – рассказал Сергей Левченко журналисту портала.

Экс-губернатор также отметил, что в основу новой программы российский пятилетки от КПРФ ляжет его опыт работы в Иркутской области.

Кроме того, он заявил, что коллеги по партии поддерживают его решение о выдвижении на выборы.

– На пленум мы этот вопрос не выносили, и, возможно, не будем, чтобы всем пленумом принимать решения. Но все, с кем я разговаривал из руководства, практически каждый член президиума выказали мне поддержку и пообещали личную помощь, – заявил Левченко.

Напомним, 12 декабря 2019 года Сергей Левченко спешно подал в отставку. На его место в тот же день назначили замруководителя МЧС Игоря Кобзева. На своей прощальной пресс-конференции бывший губернатор отметил, что за последние 20 лет стал первым несогласованным губернатором, именно поэтому ему пришлось покинуть пост досрочно. На вопрос о том, попытается ли снова возглавить регион, Сергей Левченко ответил, что «жизнь покажет».

Вечером того же дня о своем намерении принять участие в выборах губернатора заявил врио главы Иркутской области Игорь Кобзев. Он озвучил свое решение заседании санитарно-эпидемиологической комиссии. Медики региона отметили, что поддержат решение Кобзева.