Экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко грозит крупный штраф за соглашение по иркутскому аэропорту

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ФАС России возбудила в отношении экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко дело об административном правонарушении из-за соглашения по иркутскому аэропорту, заключённому без конкурсных процедур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по части 7 статьи 14.32 КоАП РФ – заключение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения. Это влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет.

– Неукоснительное соблюдение антимонопольного законодательства со стороны органов власти является гарантом соблюдения законных прав хозяйствующих субъектов, поддержки конкуренции, экономии бюджетных средств и успешной реализации инфраструктурных проектов . Особого внимания при этом заслуживает обеспечение проведения конкурсных отборов при строительстве важных дорогостоящих инфраструктурных объектов, – прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Напомним, в 2019 году губернатор Иркутской области, правительство Иркутской области и ряд организаций заключили соглашение, которое привело к ограничению доступа к выполнению работ по реализации инвестпроекта по строительству нового терминала в международном аэропорту Иркутска. В результате этих действий частный инвестор для реализации инвестиционного проекта по строительству аэровокзального комплекса был отобран без каких-либо конкурентных процедур. В июле 2019 года ФАС решила, что структуры Романа Троценко и власти Иркутской области нарушили закон о защите конкуренции. После первых предостережений ФАС иркутские власти прекратили все работы на строительной площадке аэропорта, ограничившись лишь проектированием. Напомним также, что многочисленные нарушения нашла и КСП Иркутской области.

Аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем – строительства нового аэропорта за пределами города.

Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тысяч м. В 2018 году аэропорт обслужил 2,213 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2017 году.