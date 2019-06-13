Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов проведет в колонии три года

Эхирит-Булагатский район, Ольхонский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову. Ему назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. Экс-мэра взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, Сергей Копылов был избран мэром в 2011 году. В январе 2016 года он был задержан по подозрению в превышении полномочий.

Следствием и судом установлено, что с 2013 по 2015 годы мэр был связан с махинациями при строительстве дороги Баяндай-Еланцы-Хужир. Позднее в отношении Сергея Копылова были возбуждены еще два уголовных дела, на этот раз в связи с незаконным предоставлением в аренду юридическим лицам и частному лицу земельных участков общей площадью свыше 12 тысяч квадратов в Прибайкальском национальном парке. Дело было передано в суд в августе 2017 года.

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