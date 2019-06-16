Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов намерен обжаловать приговор суда

Ольхонский район, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов намерен обжаловать решение Эхирит-Булагатского районного суда, приговорившего его к трем годам колонии.

О намерении подать сегодня, 17 июня, апелляцию заявили сторонники Сергея Копылова в соцсетях.

В этот же день были организованы одиночные пикеты как возле здания Эхирит-Булагатского районного суда, так и возле Иркутского областного суда. Правда, сами организаторы пишут, что «это не митинг, а молчаливая акция».

Фото очевидцев

Участники стояли с плакатами и воздушными шарами. Как поясняют организаторы, это шары «в форме «беспозвоночных».

Фото очевидцев

Кроме того, сейчас в поддержку осужденного экс-мэра объявлен сбор средств – как уверяют инициаторы, «для изготовления средств оповещения, рекламы в социальных сетях и на улицах города».

Напомним, Сергей Копылов был избран мэром в 2011 году. В январе 2016 года он был задержан по подозрению в превышении полномочий.

Следствием и судом установлено, что с 2013 по 2015 годы мэр был связан с махинациями при строительстве дороги Баяндай-Еланцы-Хужир. Позднее в отношении Сергея Копылова были возбуждены еще два уголовных дела, на этот раз в связи с незаконным предоставлением в аренду юридическим лицам и частному лицу земельных участков общей площадью свыше 12 тысяч квадратов в Прибайкальском национальном парке.

С махинациями, инкриминируемыми мэру, связывали и вовлеченного в строительство дороги Баяндай-Еланцы-Хужир ныне депутата Госдумы, а тогда депутата Заксобрания и владельца строительной компании «ДомСтрой» Алексея Красноштанова. Однако его силовые структуры задерживать не стали, только провели выемку документов.

Позже разгорелся скандал в связи с опубликованными записями телефонных разговоров Алексея Крансоштанова с Сергеем Копыловым и своими подчиненными, свидетельствующими о коррупционной связи участников дела. Бурные дебаты разразились относительно легитимности такой «прослушки».

Но обвинений в отношении Алексея Красноштанова выдвинуто не было, он благополучно прошел в Госдуму, а вот дело Сергея Копылова в середине 2017 года было передано в суд. Приговор ему вынесли на минувшей неделе.

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