ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Политика
24.04.2018

Экс-спикера думы Иркутска Ирину Ежову назначили советником мэра

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Экс-председатель думы Иркутска и бывший главный врач Иркутского перинатального центра Ирина Ежова назначена советником мэра города. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе мэрии.

Ирина Ежова будет курировать социальный блок вопросов. Она стала пятым советником вместе с Ириной Леньшиной, Иваном Смолкиным, который занимается молодёжной политикой, Виктором Кузевановым, ответственным за экологию, и Михаилом Коллекером – советником по вопросам развития и поддержки предпринимательства.

Напомним, Ирина Ежова возглавляла городской перинатальный центр с 2002 года. В сентябре 2014 года была избрана депутатом думы Иркутска шестого созыва, с 2015 года являлась ее председателем. Свои полномочия Ирина Ежова сложила в марте 2018 года. В апреле стало известно, что Минздрав не продлил с ней трудовой договор. Увольнение Ирины Ежовой вызвало среди иркутян бурную реакцию, горожане выходят на акции протеста и собирают подписи в поддержку бывшего главврача.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске