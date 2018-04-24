Экс-спикера думы Иркутска Ирину Ежову назначили советником мэра

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Экс-председатель думы Иркутска и бывший главный врач Иркутского перинатального центра Ирина Ежова назначена советником мэра города. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе мэрии.

Ирина Ежова будет курировать социальный блок вопросов. Она стала пятым советником вместе с Ириной Леньшиной, Иваном Смолкиным, который занимается молодёжной политикой, Виктором Кузевановым, ответственным за экологию, и Михаилом Коллекером – советником по вопросам развития и поддержки предпринимательства.

Напомним, Ирина Ежова возглавляла городской перинатальный центр с 2002 года. В сентябре 2014 года была избрана депутатом думы Иркутска шестого созыва, с 2015 года являлась ее председателем. Свои полномочия Ирина Ежова сложила в марте 2018 года. В апреле стало известно, что Минздрав не продлил с ней трудовой договор. Увольнение Ирины Ежовой вызвало среди иркутян бурную реакцию, горожане выходят на акции протеста и собирают подписи в поддержку бывшего главврача.