Ещё один кандидат в думу Иркутска зарегистрировался на праймериз «Единой России»

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается регистрация кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в думу Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Участником предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии кандидатом в депутаты думы Иркутска по одномандатному избирательному округу № 4 зарегистрирован 25-летний иркутянин Артём Азимов. Он имеет высшее юридическое образование и является генеральным директором ООО «Альбион».

– Для меня это первый опыт в политике. Я хочу попробовать свои силы на новом для меня поприще. Конечно, хочется стать лучшим по результатам предварительного голосования, но и проигрыша я не боюсь. Это тот самый случай, когда больше важна не победа, а участие, – рассказал о себе участник предварительного голосования. – Мне хочется испробовать свои силы на практике, узнать, как я себя могу проявить в политике.

Отметим, что кандидатом для участия в предварительном голосовании может быть, как член партии «Единая Россия», ее сторонник, так и беспартийный. Члены других партий к участию в предварительном голосовании не допускаются.

Прием документов заканчивается 30 апреля. Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября пройдут выборы в местные органы власти. Результаты предварительного голосования будут подведены не позднее 28 мая 2019 года.

Напомним, первым подал заявку участник проекта «Единой России» «ПолитСтартап» 30-летний Максим Лобанов.