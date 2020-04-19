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20.04.2020

Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы 18 и 19 апреля

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы в конкурсную комиссию 18 и 19 апреля. В результате на пост градоначальника претендуют уже 22 человека, сообщает пресс-служба городской думы.

За прошедшие выходные комиссия приняла документы у Сергея Беспалова (директор ООО «Иркутский инсайдер»), Константина Азеева (финансовый директор ООО «Стаф»), Вячеслава Фролова («Иркутский региональный центр противодействия коррупции»), Андрея Леонова (ведущий инженер ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети») и Дениса Кариха (ведущий инженер ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России).

Из 22-х кандидатов конкурсной комиссией официально зарегистрированы заместитель председателя думы Иркутска, председатель комиссии по социальной политике, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук, бизнесмен Антон Егерев, временно неработающая Анна Романова, генеральный директор ООО РИП, бывший вице-мэр города Иркутска (в 2011-2013 годах) Дмитрий Разумов, Сергей Похабов, работающий в охране ООО «Иркутскэнерго», – бухгалтер ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» Андрей Арженевский, генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев, главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова, начальник юридического отдела ИП Ештокина Надежда Наджафова.

Заседание комиссии, на котором будут приняты решение о регистрации либо отказе в регистрации в качестве кандидатов всех остальных претендентов состоится 21 апреля. Все соискатели приглашены на заседание.

Сегодня, 20 апреля, последний день приема документов. Комиссия работает в каб. 411 на ул. Ленина, 14 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон: 52-04-99 (внутренний 1244), 52-00-50.

Конкурс по отбору кандидатур для замещения должности мэра Иркутска состоится 24 и 25 апреля 2020 года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 72 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Все претенденты будут представлены депутатам думы Иркутска для альтернативного голосования.

Очередное заседание думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года.

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