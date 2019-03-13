Евгений Сарсенбаев предложил переаттестовывать глав министерств Приангарья, которые плохо работают

Иркутская область, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комиссии по контрольной деятельности Заксобрания Иркутской области 12 марта депутат Евгений Сарсенбаев (фракция КПРФ) выступил с предложением законодательной инициативы об аттестации и переаттестации неудовлетворительно работающих министров в Приангарье. Вопрос вызвал бурное обсуждение среди участников заседания. – Я предлагаю, чтобы депутаты каким-то образом могли участвовать в назначении или аттестации тех министров, которые допускают ошибки. Я считаю, что это будет самая рабочая законодательная инициатива, если депутаты на комиссиях, а затем на сессиях смогут давать отрицательную оценку, и тот министр пойдет на переаттестацию, чтобы заслужить ту должность, которую он занимает. Можно, например, ставить отрицательные баллы. Надо законодательно разработать порядок, чтобы они, допустим, сдавали экзамен, – предложил Евгений Сарсенбаев. Однако, как отметил председатель комиссии Тимур Сагдеев, для этого есть другие рычаги. Парламентарии, например, участвуют в согласовании кандидатуры первого заместителя губернатора. А переаттестацию министры не проходят: вопрос кадровой политики – исключительно прерогатива главы региона, и предложение Евгения Сарсенбаева, по сути, противоречит законодательству. – Однако здесь, на заседаниях комиссии по контрольной деятельности, мы регулярно видим, что то или иное министерство плохо работает, постоянно допускает ошибки. Я конкретно сейчас говорю о здравоохранении. Почему я, допустим, должен быть им [региональным Минздравом] доволен? А если большинство депутатов, предположим, поддержат мою инициативу о том, что этого министра надо снять и поставить другого, который будет более эффективно использовать свое место работы? – возразил на это Евгений Сарсенбаев. Тимур Сагдеев пояснил, что если есть недовольство по отношению к министрам, то на сегодняшний день самый оптимальный порядок действий – это обращение в адрес губернатора с изложением конкретных фактов. Кроме того, существует парламентский контроль, который депутаты и сейчас осуществляют, и вынесение проблемных ситуаций в публичную плоскость. Кроме того, как было отмечено на заседании комиссии, есть разница между сторонним контролем при первом назначении какого-либо министра на должность и вопросами, которые возникают уже в процессе его работы. Представитель прокуратуры Иркутской области, со своей стороны, пояснила, что законодательно закреплены варианты для воздействия на должностных лиц. – Мы вносили поправки, предлагающие дополнить закон о государственных должностях Иркутской области и предусмотреть, чтобы лица, замещающие определенные должности, подлежали ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, – рассказала она. – Поэтому подходы по привлечению к ответственности виновных министров и других лиц у нас, теоретически, есть. При необходимости можно этот механизм посмотреть и какой-то вопрос об ответственности министра поставить и, соответственно, проработать до реального механизма привлечения. Полпред губернатора при Заксобрании Иркутской области Роман Буянов призвал депутатов разделять ответственность и работу органов законодательной и исполнительной власти. – Законодательная ветвь не должна подменять собой исполнительную – контролировать, назначать, переаттестовывать… Это несколько разные вещи, – отметил он. – Кроме того, лиц, замещающих госдолжности к административной ответственности, к сожалению, привлечь невозможно. Процедура в этом случае только одна, она называется «увольнение в связи с утратой доверия», и это дисциплинарная мера. Ее обоснованием считается недостижение министром конкретных показателей программ, которые он курирует. Тимур Сагдеев подвел итог обсуждению, предложив депутатам обратиться к внесенным прокуратурой поправкам в законодательство и при проработке вопроса взять за основу их проект предложений. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... евгений сарсенбаев

заксобрание

иркутская область

кпрф

правительство иркутской области

прокуратура иркутской области

роман буянов

тимур сагдеев Тэги: View the discussion thread.