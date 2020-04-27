Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Евгений Стекачев и Александр Перевалов претендуют на пост спикера думы Иркутска. Об этом Телеинформу рассказали в пресс-службе думы.

Вице-спикера Евгения Стекачева на пост председателя выдвинула 27 апреля группа депутатов. Коммунист Александр Перевалов подал заявление о самовыдвижении. Других претендентов на должность спикера городской думы пока нет.

Напомним, Дмитрий Ружников написал заявление об отставке с поста председателя в пятницу 24 апреля.