Евгений Стекачев предлагает упразднить должность одного из заместителей председателя думы Иркутска

Иркутск, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев выступил с инициативой об упразднении одной из двух должностей заместителей председателя думы на постоянной основе. Вопрос рассматривался 25 мая на заседании комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку.

Руководитель аппарата думы Максим Абрамов напомнил, что депутаты, как правило, осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Существует квота – 10% от общего количества народных избранников вправе работать на постоянной основе. При учете того, что в думе Иркутска числится 35 депутатов, допускается работа на постоянной основе не более чем трех человек.

Стоит отметить, что в настоящее время 33, так как по одному из округов был избран Дмитрий Бердников, сложивший полномочия после выборов в пользу должности мэра города, а по другому – Дмитрий Ружников, который сейчас тоже сложил свои полномочия, перейдя в администрацию Иркутска на пост заместителя мэра.

– В думе Иркутска седьмого созыва 1 октября 2019 года было образовано две должности заместителей председателя, которые осуществляют свои полномочия на постоянной основе. Учитывая опыт работы депутатов седьмого созыва, а также тот факт, что в настоящее время замещена только одна должность из двух, штатную численность заместителей председателя предлагается сократить до одной, – отметил Максим Абрамов.

Он добавил, что запланированный фонд оплаты труда (ФОТ) второго заместителя предполагается распределить на ФОТ увеличиваемого штата аппарата думы.

Евгений Стекачев пояснил причины, по которым выступил с такой инициативой.

– У нас никогда раньше исторически не было двух заместителей на постоянной основе. Эта причина была обусловлена тем, что дума в прошлом году входила в период выборов мэра. Ее председатель исполнял обязанности градоначальника. Большую часть времени у [действующего на тот момент спикера гордумы] Дмитрия Ружникова занимала разработка изменения закона о выборах. На сегодняшний день мэр избран, работает новая администрация. Учитывая, что две недели назад мы никого заместителем не выбрали, я пришел к выводу, что, возможно, если дума поддержит, было бы неплохо эту должность упразднить, – сказал он.

Отметим, решение в этот день принято не было: по результатам голосования двое из пяти членов комиссии были за, двое – против, и один депутат не голосовал.