Федеральные СМИ сообщают об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Официальных подтверждений нет

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные СМИ сообщают, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку. Каких-либо официальных подтверждений или опровержений этой новости на настоящий момент нет.

При этом цитируются «источники, близкие к администрации президента». Так, по данным «Ведомостей», врио губернатора региона может быть назначен помощник президента, бывший замдиректора ФТС Анатолий Серышев.

«Необходимость увольнения губернатора мотивировали тем, что он не справился с последствиями наводнения в регионе летом 2019 года», пишет «Коммерсантъ».

Официальных данных, подтверждающих отставку главы региона, пока нет. В областном правительстве ссылаются на отсутствие информации. Телеинформ продолжит следить за развитием событий.