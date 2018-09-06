Федеральные СМИ: в правительстве Иркутской области следователи изымают документы

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Утром в четверг, 6 сентября, в здании правительства Иркутской области началась выемка документов, утверждает федеральное СМИ.

О событии сообщает РБК со ссылкой на «источник, близкий к региональному правительству». Проведение следственных действий подтвердил и другой сотрудник правительства.

Утверждается, что в следственных мероприятиях участвуют сотрудники Следственного комитета, полиции и прокуратуры.

– Речь об обысках не идет, – уточнил неназываемый источник в правительстве, – только о выемке документов.

– В здании правительства Иркутской области проводились у нас сегодня плановые мероприятия по одному из материалов доследственных проверок, — сообщили РБК в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Между тем, руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич сообщила Телеинформу, что ей о выемке ничего не известно: «У меня нет такой информации. В правительстве все спокойно». В СУ СКР Телеинформу лаконично сообщили, что «управление работает в плановом режиме. Пока комментарии не даем».

Федеральное СМИ связывает происходящие события с политическим фоном: с приближающейся к развязке кампанией по выборам в Заксобрание (в Иркутской области губернатор Сергей Левченко является руководителем регионального отделения КПРФ, находящейся в жестком противостоянии с «Единой Россией»).