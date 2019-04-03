Фракция КПРФ требует внеочередной сессии Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Фракция КПРФ направила запрос руководству Законодательного собрания Иркутской области о проведении внеочередной сессии парламента в апреле. Запрос был направлен 2 апреля, его должны рассмотреть в течение 10 дней, сообщили Телеинформу во фракции.

Стоит отметить, что в апреле уже запланирована плановая сессия, назначенная на 17 число. Кроме того, 10 апреля состоится отчёт губернатора Иркутской области – также в рамках сессии, которая проходила 27 марта.

На внеочередной сессии планируется рассмотреть законопроекты, касающиеся муниципальных выборов. В «Электронном парламенте» эти документы уже опубликованы. Законопроекты внесены 1 апреля. Так, члены фракции КПРФ в регпарламенте Антон Романов и Сергей Бренюк предлагают отметить процедуру досрочного голосования. Авторы инициативы считают, что досрочное голосование характеризуется целым рядом недостатков, являющимися прямым фоном для организации массовых злоупотреблений и нарушений избира­тельного законодательства.

Другая группа депутатов, большинство из которых – коммунисты, внесла законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» . Он направлен на совершенствование проведения досрочного голосования на муниципальных выборах в Иркутской области. Документ предусматривает проведение досрочного голосования в городских округах те же десять дней до дня голосования, но только в территориальных или окружных избирательных комиссиях. В УИКах досрочное голосование проводить не будут.

В муниципальных районах, городских, сельских поселениях избиратели смогут отдать свой голос досрочно в помещении соответствующей избирательной комиссии муниципального образования за 10-4 дня до дня голосования или участковой избирательной комиссии не ранее чем за три дня до дня голосования.

Депутаты Андрей Андреев от КПРФ и Дмитрий Тютрин от ЛДПР предлагают изменить порядок назначения мэра Иркутска. Напомним, сейчас градоначальник избирается из числа депутатов думы областного центра. Авторы законодательной инициативы считают, что дума должна назначать мэра из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Между тем, напомним, ранее губернатор Иркутской области и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко намеревался вернуть прямые выборы мэра Иркутска, которые отменили в 2015 году. В октябре 2018 года он внёс соответствующий законопроект, который, впрочем, так и не был рассмотрен. Его предполагают рассмотреть также на внеочередной сессии.