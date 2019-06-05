Главу Минлеса Иркутской области Сергея Шеверду сняли с самолета в Москве

Москва, Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.

– Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела, по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района, – сообщает пресс-служба регионального СК. – В тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и УФСБ по Иркутской области следователи регионального СКР собрали достаточные доказательства. В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Сергей Шеверда отправился в отпуск с 30 мая 2019 года. Между тем, отъезд министра странным образом совпал с тем, что по делу о Туколони утверждено обвинительное заключение и, как стало известно агентству, Сергея Шеверду вызвали на очную ставку, однако из-за внезапного отпуска он не мог прибыть на нее.

Скандал вокруг заказника Туколонь вспыхнул летом прошлого года. Там под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей.

По результатам прокурорской проверки СУ СКР по Иркутской области возбудило ряд уголовных дел, в том числе по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения и по части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Иркутской области» провели лесопатологическое обследование лесных участков заказника. По результатам были необоснованно назначены санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок.

При этом рубки согласовали должностные лица службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, которые на момент начала разбирательства занимали руководящие посты в Минлеса региона. В частности, экс-глава службы Алексей Туги на момент возбуждения уголовных дел был заместителем министра. Позднее он был арестован по делу о Туколони.

Во второй половине мая 2019 года СКР завершил расследование дела по Туколони, сочтя виновными в случившемся трех человек.

Вскоре после начала расследования произошедшего в Туколони по обвинению в превышении должностных полномочий было возбуждено дело и против самого Сергея Шеверды.

Тем временем продолжали всплывать и другие нарушения в деятельности Минлеса. Так, прокуратура Иркутской области в Арбитражном суде оспорила ряд дополнительных соглашений министерства и лесозаготовителей на увеличение объемов рубки леса на арендованных участках. При этом надзорное ведомство усомнилось в законности ряда самих договоров аренды.

В то же время президент РФ Владимир Путин пообещал тщательно расследовать законность рубок леса в Иркутской области. А неделей позже и Генпрокуратура обнародовала многочисленные нарушения, выявленные в работе министерства лесного комплекса Иркутской области, и заявила, что берет «лесные дела» в регионе под особый контроль.