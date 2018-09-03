Главу поселения в Киренском районе оштрафовали за несвоевременное финансирование выборов

Киренский район, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Главу Алексеевского муниципального образования Киренского района Александра Селиванова оштрафовали за несвоевременное финансирование местных выборов.

Как сообщает прокуратура Иркутской области, в ходе надзора за исполнением законодательства о выборах, выявлено нарушение в части не соблюдения сроков финансирования проведения муниципальных выборов в Алексеевске.

Решением думы муниципалитета были назначены выборы ее депутатов, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Киренской территориальной избирательной комиссии.

Согласно решению думы, в бюджете поселения на проведение выборов запланировано 355 тысяч рублей. Между тем, по состоянию на 20 июля 2018 года финансирование не было выделено.

Прокуратура района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого глава администрации Алексеевского муниципального образования привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Он подал в Киренский районный суд жалобу на постановление мирового судьи, однако постановлением райсуда в удовлетворении жалобы отказано.