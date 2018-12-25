Год блистательного застоя: публицист Сергей Шмидт - о десяти значимых для Иркутской области событиях последних 12 месяцев

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ вместе с представителями экспертного сообщества продолжает подводить итоги года. Свои ТОП-десять наиболее значимых для Иркутской области событий 2018 года представил публицист, доцент ИГУ Сергей Шмидт.

1. Проведенный силами иркутян (после отказа бизнес-империи Олега Дерипаски в финансировании) книжный фестиваль. С моей точки зрения, это симптом сформированности гражданского умения «обходиться своими силами», тем более, в достаточно неожиданно обрушившихся критических обстоятельствах. Объяснять, какие проблемы у нас в стране с т.н. «гражданским обществом», думаю, не надо. Поэтому любой росток, любой успех гражданской самостоятельности по определению должен претендовать на первое место в рейтингах событий.

2. Появление в иркутской политике Сергея Сокола. Ставлю на второе место исключительно потому, что в близких мне экспертно-политологических кругах это событие по обсуждаемости перекрыло даже итоги выборов в ЗС. Появление в нашей региональной политике, аккуратно выражусь, настоящего политика-интеллектуала – это новый сюжет. Его можно воспринимать с интересом, с надеждой, с тревогой – это уже дело каждого – но любую депримитивизацию нашей политической жизни можно только приветствовать.

3. Формирование по сути двухпартийного регионального парламента, закрепившее систему «двухпартийности» в Иркутской области. Включу сюда же стремительное рождение новых имиджей старых партий в третьем созыве регионального Заксобрания – КПРФ, проводящая либеральную линию бюджетной экономии (Тэтчер и Рейган аплодируют нашим иркутским коммунистам с того света), «Единая Россия», проводящая вполне «коммунистическую» линию наращивания социальных расходов.

4. Передача Забайкалья и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ. Распад Байкальского региона (придуманного когда-то нашей интеллигенцией). Байкал как сибирское озеро теперь наш и только наш. Байкалов, правда, теперь два, и один из них – дальневосточный.

5. Празднование столетнего юбилея ИГУ. Поскольку я преподаватель ИГУ, думаю, могу обойтись тут без комментариев.

6. Многосторонний кризис регионального отделения «Единой России»: завал управленческой работы, внутрипартийный разброд и шатания, слабая политтехнологическая работа на выборах, явно неудовлетворительные для «партии Путина» результаты на выборах.

7. Мифы о пятилетках (пятилетних планах) в Иркутской области, судя по всему, с политтехнологическими целями запущенные областным правительством. В Иркутской области всегда по достоинству ценили любой абсурд, думаю, оценят и этот.

8. Строительство второго Ледового дворца в Иркутске на фоне кризиса интереса к хоккею с мячом в городе.

9. Двухсерийный медвежий скандал с губернатором как новое слово в региональных политических технологиях. Тем более, что во второй серии скандала таежный ландшафт с медведем обогатил кабан в клетке, жизнь которого, правда, продолжалась не дольше жизни среднестатистического героя «Игры престолов».

10. Симптоматический провал онлайн-митинга КПРФ против пенсионной реформы. Яркое свидетельство бессилия виртуальной политики перед политикой реальной.

- Судя по всему, для страны будущий год может стать наиболее спокойным в рамках 6-летнего срока Путина (серьезные события начнут разворачиваться вокруг думских выборов в 2021 году, то есть, процесс начнется в 2020-м), - считает Сергей Шмидт. - Для области значимыми будут два политпроцесса: выборы мэра Иркутска и борьба вокруг будущих выборов губернатора, которая, вполне вероятно, выльется и в борьбу вокруг вопроса, будут эти выборы досрочными или нет.