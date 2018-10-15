Границы Саянска предлагают расширить

Саянск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Саянска Олег Боровский инициирует вопрос о присоединении Харайгунского муниципального образования к городу. Об этом сообщает пресс-служба саянской мэрии. По словам Олега Боровского, этот вопрос поднимается не первый год. Для его решения планируется провести публичные слушания в Саянске, Зиминском районе, а также в населённых пунктах, которые относятся к Харайгунскому муниципальному образованию – Буринская Дача, Саянская деревня, Мольта, Харайгун. Вопрос будет выноситься на обсуждение Дум муниципальных образований. На территории Харайгунского муниципального образования расположено самое большое количество дачных участков саянцев. Ежегодно их владельцы обращаются к мэру Саянска с большим количеством жалоб на качество дорог и просьбами о ремонте. Поднимаются и другие темы. В их числе – перевозка школьников. Глава района обращается к Саянску с тем, чтобы город взял на себя доставку учеников в саянскую школу не только из Харайгуна, но и других поселений, расположенных на этой стороне Оки. – Самое главное – при присоединении к Саянску жители Харайгунского МО ничего не теряют. У них остаются те же льготы по оплате за электроэнергию. Налоги остаются такие же как в сельской местности. Такая практика существует. Не меняется и сельская прописка. Они просто будут относиться к городу Саянску, который гораздо ближе, а значит, ближе больница, «скорая помощь», полиция и все остальное. При этом понизится цена на воду, потому что их будет обслуживать муниципальное саянское предприятие «Водоканал-Сервис», – говорит Олег Боровский. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... олег боровский

саянск Тэги: View the discussion thread.