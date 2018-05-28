Губернатор Иркутской области не исключил возможности участия в выборах в Заксобрание

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко назвал возможной ситуацию, при которой он возглавит партийный список на осенних выборах в Законодательное собрание региона. Но окончательное решение по кандидатам будет принимать конференция членов коммунистической партии. Об этом Сергей Левченко заявил 28 мая на встрече в Клубе публичной политики.

– Этот вопрос обсуждается. Но решение принимаю не я, а конференция в соответствии с Уставом КПРФ. Областная конференция по выдвижению кандидатов в Законодательное собрание будет проходить 16 июня. Со всей области будет 200 с лишним делегатов, голосование будет тайным, – прокомментировал он.

Также Сергей Левченко заявил, что перед КПРФ на выборах в ЗС стоит задача взять большинство мест. Вместе с тем, сказал он, в работе с нынешним составом областного парламента не было слишком больших трудностей. В качестве примера он привёл совместное решение бюджетных и кадровых вопросов, которые, как правило, не вызывали споров.

– Несмотря на то, что вроде есть такое кажущееся межпартийное соперничество, в принципиальных вопросах оно не сказывалось, – прокомментировал губернатор. – С точки зрения состава кандидатов, которые сейчас выдвигаются, следующий созыв будет очень конкурентным. Это приведёт к том, что депутатский корпус будет более ярким и конструктивным.

По мнению Сергея Левченко, в областной парламент должны прийти люди, которые не преследуют цели защитить или развить свой бизнес, решить какие-то внутрипартийные задачи.

– И такие попытки у нас бывали, – обронил губернатор, но конкретных имён называть не стал.

Стоит отметить, что именно при губернаторстве Сергей Левченко мандат в Законодательном собрании после выборов в Госдуму, куда избрался Михаил Щапов, получил сын главы региона Андрей Левченко, до этого никак не отмечавшийся на политической арене Иркутской области. Новоиспечённый депутат, имея финансовые проблемы в бизнесе, но неожиданно их разрешив, вошёл в состав комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Впрочем, активности на политическом поприще он так и не проявляет. Также Андрея Левченко через суд пытаются признать банкротом, а по итогам 2017 года он стал самым бедным депутатом в Законодательном собрании.