Губернатор Приангарья намерен добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко будет добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Об этом было заявлено на сессии Законодательного собрания региона, где был принят «закон о сити-менеджере в Иркутске», сообщает пресс-служба главы региона. Напомним, во втором и окончательном чтении депутаты приняли изменение системы выборов мэра Иркутска. Раньше на этот пост мог претендовать только депутат городской думы, теперь свою кандидатуру может предложить любой желающий и, получив поддержку депутатов городской думы, стать сити-менеджером. Закон принят и направлен губернатору Иркутской области для обнародования. Он вступит в силу через десять календарных дней после дня официального опубликования. Выступавшие депутаты отмечали, что лучшим вариантом они считают возвращение прямых выборов мэра Иркутска. – В прошлом году губернатор внес такой законопроект, и фракция КПРФ всеми руками его поддерживала. К сожалению, за него голосовала только наша фракция. Остальные фракции, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» не поддержали закон о возврате прямых выборов мэра Иркутска. Именно поэтому возникла инициатива о видоизменении системы выборов мэра Иркутска, его выборов не только из состава депутатов думы Иркутска. Теперь любой человек может выдвинуть свою кандидатуру. Поэтому я считаю, что сегодня есть небольшой сдвиг в сторону демократии. Мы будем добиваться возврата прямых выборов мэра Иркутска. Я уверен, что у нас это получится, – заявил депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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