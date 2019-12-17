Игорь Кобзев на встрече с мэром Братска заметил, что к региональному здравоохранению есть много вопросов

Братск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Братска Сергей Серебренников обсудили планы развития города. На встрече речь шла в том числе о строительстве социальных объектов, а также реализации федеральных программ, сообщает пресс-служба главы региона.

– В ближайших планах – поездки по муниципальным образованиям региона. У меня принцип: все нужно увидеть своими глазами. Конечно, сейчас основная задача, поставленная президентом, – ликвидация последствий ЧС. Мы договорились с депутатами Законодательного собрания о том, что у нас появится областная целевая программа по поддержке пострадавших территорий. Для себя считаю это важнейшим социальным вопросом. Тем не менее, не будем забывать и о других муниципалитетах. В ближайшее время нам предстоит сформулировать предложения по корректировке бюджета. Мне важно понять, какие проблемы существуют на местах, – сказал Игорь Кобзев.

Сергей Серебренников сообщил врио главы региона о том, что в планах строительство в городе двух крупных социальных объектов: школы на 1275 человек и перинатального центра на 130 мест.

– Оба проекта есть. Мы предварительно уже направляли в адрес российского Минздрава наше предложение по строительству перинатального центра и получили ответ, что можем претендовать на участие в федеральной программе. Теперь нам необходима поддержка со стороны регионального правительства, – сообщил Сергей Серебренников.

Свой комментарий дал Игорь Кобзев.

– Я сделал анализ ситуации с региональным здравоохранением, в том числе при помощи социальных сетей. И понимаю, что здесь достаточно много вопросов, которые оперативно нужно решать, – отметил Игорь Кобзев.

Сергей Серебренников также доложил, что Братск – в числе 12 городов России входит в федеральную экологическую программу. Но пока она не реализуется в полном объеме. В этом вопросе глава города попросил содействия Игоря Кобзева.

Обсудили также вопросы тушения лесных пожаров. Врио губернатора подчеркнул, ориентир необходимо держать на предупреждение чрезвычайных ситуаций, взаимодействую со всеми профильными федеральными и областными структурами.

– Хочу обратить также ваше внимание на предупреждение ЧС техногенного характера и работу по социальным направлениям. Все, что связано с детьми, особенного с детьми-сиротами, детьми с ограниченными возможностями – от их безопасности до их комфортного проживания – это для меня является приоритетным направлением в работе, – подчеркнул врио главы региона.