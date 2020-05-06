Игорь Кобзев не исключает, что поджог тулунской школы мог иметь политическую окраску

Тулун, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграме заявил, что уделит пристальное внимание расследованию поджога школы в Тулуне. Если окажется, что акция была спланированной, он будет расценивать ее как политический шантаж, заявил глава региона.

Напомним, вечером 4 мая в Тулуне произошел пожар. Горела крыша заброшенного здания школы №20. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Причиной пожара стал поджог.

– Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Если подтвердится, что это спланированная акция, я вправе буду расценивать поджог, как политический шантаж, – заявил врио губернатора. – Но те, кто думают, что меня можно выбить из равновесия таким способом, ошибаются. Я стрессоустойчив и буду лично следить за этим делом.

Игорь Кобзев подчеркнул, что личности виновных будут установлены, их привлекут к ответственности.