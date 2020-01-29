Игорь Кобзев обсудил поправки к Конституции РФ с представителями юридического сообщества

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с представителями региональных отделений Союза юристов России и Ассоциации юристов России Алексеем Степаненко, Валерием Андрияновым и Ларисой Анциферовой.

Как сообщает пресс-служба главы региона, участники встречи обсудили поправки к Конституции Российской Федерации, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

– Необходимость таких изменений назрела. Они направлены на совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти, включая развитие политической системы и усиление механизмов защиты конституционных прав и свобод, а также конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств, – отметил Игорь Кобзев.

По результатам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве в рамках выработки позиций по значимым правовым вопросам, затрагивающим интересы Иркутской области как субъекта Российской Федерации.