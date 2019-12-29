Игорь Кобзев озвучил еще три назначения в новое правительство Иркутской области

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев озвучил еще три назначения в правительство региона.

Он сообщил на оперативном совещании 30 декабря, что исполняющей обязанности министра здравоохранения региона назначена Наталия Ледяева. Врио отметил, что ее послужной список позволяет надеяться, что она справится с возложенными обязанностями. Но пока контракт с ней заключен только на три месяца.

Наталия Ледяева с 1980 года – педиатр городской детской больницы №1 Ангарска, после – заведующая поликлиникой №1. С 1986 года – заведующая детской поликлиникой №4 Ангарска. С 1998 года – начальник управления здравоохранения Ангарска. С 2003 года – начальник отдела главного управления здравоохранения Иркутской области. С 2004 года – руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области.

Исполняющим обязанности министра по молодежной политике Иркутской области назначен Егор Луковников.

Он в 2013 году возглавил отдел молодежной политики администрации Братска. С 2017 года – председатель комитета по управлению Падунским районом Братска.

Также Игорь Кобзев объявил о новом назначении на пост исполняющего обязанности главы Агентства по обеспечению деятельности мировых судей региона Петра Семенова. Он пояснил, что назначенная неделей ранее на эту должность Оксана Недорубкова отказалась от поста.

Врио также сообщил, что обо всех остальных назначениях в правительство станет известно на совещании 13 января – тогда новый кабмин будет сформирован окончательно.

– После этого правительство должно перейти в режим работы на высоких оборотах, – подчеркнул глава региона.