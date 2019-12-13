Игорь Кобзев посетил районы Приангарья, наиболее пострадавшие во время летнего наводнения

Тулун, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе с региональными министрами 14 декабря побывал с рабочей поездкой в Тулунском и Нижнеудинском районах.

Целью визита стало посещение объектов социальной инфраструктуры, пострадавших во время наводнения летом 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора.

В первую очередь новый глава Приангарья побывал на стройплощадке в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Сейчас здесь возводится три двухэтажных многоквартирных дома, каждый рассчитан на 24 семьи. Затем в этом микрорайоне планируется построить 10 пятиэтажных домов, проект сейчас проходит необходимые экспертизы. В настоящее время на стройплощадке работают около 200 человек, к концу года строители должны возвести кровли, а сдача трех домов ожидается в марте 2020 года.

Также в микрорайоне Угольщиков уже идет строительство школы на 1275 мест, которое планируется завершить в 2020 году. Игорю Кобзеву и Руслану Болотову доложили: школа будет состоять из пяти учебных блоков, в ней предусмотрены два бассейна. Проект, по которому возводится эта школа, является типовым. Он признан Минстроем России экономически эффективным, в регионе по нему уже построены три школы. Сдача этого объекта планируется в августе следующего года, а 1 сентября здесь должен начаться учебный процесс.

Затем Игорь Кобзев вне программы посетил детское отделение Тулунской районной больницы, где пообщался с пациентами и медицинскими работниками. Также незапланированно врио главы региона заехал в школу №6 города Тулуна. В ней учатся около 900 детей, в том числе и те школьники, которые ранее посещали закрытую после наводнения школу №20. Во время восстановительных работ в школе №6 был проведен ремонт, благоустроена территория. В следующем году здесь будут сделаны модульные мастерские.

В школе Игорь Кобзев проверил работу пожарной сигнализации - на вызов оперативно прибыли три пожарных расчета.

Следующим пунктом программы стал осмотр микрорайона Березовая Роща. Эта площадка определена под индивидуальную жилую застройку. Сейчас здесь возводится одновременно 37 домов, 25 из них должны быть готовы в конце декабря.

- Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперёд есть - глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры, мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года, - отметил Игорь Кобзев.