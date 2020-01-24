|Политика
|24.01.2020
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Игорь Кобзев провел встречу с мэрами северных районов Иркутской области
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Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочие встречи с мэрами северных районов Иркутской области. Мэр Киренского района Кирилл Свистелин и глава Жигаловского района Игорь Федоровский доложили о проблемах, существующих на территориях, обозначили возможные пути решения.
Как сообщает пресс-служба главы региона, руководители северных территорий говорили об экономических перспективах своих районов, о планах развития и проблемах, которые необходимо решать безотлагательно. Среди них вопросы транспортной доступности и связи, расширение глубокой переработки древесины, строительство школ и объектов здравоохранения, сбережение человеческого капитала территорий.
Игорь Кобзев отметил, что жизнь людей на севере не должна быть менее комфортной, чем в южных районах региона.
– На севере Иркутской области сосредоточена будущая экономическая мощь региона. При разработке стратегии развития области мы обязательно должны учесть все ваши предложения, – сказал Игорь Кобзев.
По итогам встреч временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области дал ряд поручений отдельным региональным министерствам.