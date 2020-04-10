Игорь Кобзев сохраняет лидирующую позицию в медиапространстве среди глав регионов СФО

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сохраняет первое место в медиарейтинге глав регионов СФО.

Такие результаты аналитики предоставила «Медиалогия» по итогам марта. В частности, врио привлек внимание тем, что поручил правительству региона выбрать площадку под строительство нового аэропорта Иркутска, а также до конца года найти инвестора для строительных работ. Кроме того, Игорь Кобзев поблагодарил за службу сотрудника МКУ Иркутска «Безопасный город» Михаила Дмитриева, который спас девушку-подростка от падения с 14-го этажа. Также СМИ сообщали, что Игорь Кобзев рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В федеральном медиарейтинге глав регионов Игорь Кобзев на 16 месте – по сравнению с февралем он уступил две позиции.