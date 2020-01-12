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Политика
13.01.2020

Игорь Кобзев стартовал с 65-го места в рейтинге влияния губернаторов

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дебютировал в рейтинге влияния глав субъектов РФ за декабрь 2019 года, подготовленном экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он занял 65-е место.

По прогнозам гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, в 2020 году на федеральном уровне стоит ожидать новых антикоррупционных процессов в отношении влиятельных региональных и муниципальных чиновников, роста влияния оценок эффективности выполнения нацпроектов и организации работы медицинских учреждений первичного звена для дальнейших кадровых перспектив губернаторов и создания дополнительных площадок для взаимодействия региональных администраций с общественными организациями и повышения роли НКО, способных осуществлять независимый мониторинг реализации наиболее значимых государственных программ.

Что касается кадровой политики в регионах, то здесь эксперт отметил несколько перестановок в руководстве муниципальных образований. По мнению Дмитрия Орлова, одной из резонансных тем, которая может привлечь внимание политического класса и федеральных СМИ, в 2020 году станут внутриэлитные взаимоотношения и кадровые перестановки в Иркутской области.

Напомним, 12 декабря глава региона Сергей Левченко подал в отставку. На его пост был назначен замминистра чрезвычайных ситуаций РФ Игорь Кобзев.

– С учетом сложной внутриэлитной конфигурации в регионе новым руководством области выбран осторожный подход к кадровой политике. Так, на конец декабря 2019 года остались в должности многие ключевые фигуры исполнительной власти Приангарья (включая первого вице-губернатора Владимира Дорофеева и председателя правительства Руслана Болотова). Тем не менее, учитывая позиционирование врио губернатора Игоря Кобзева в качестве жесткого антикризисного управленца, до Единого дня голосования возможны резонансные отставки местных чиновников, инициированные новой командой (возможно, уже весной 2020 года), – говорит он.

По итогам декабря 2019 года Игорь Кобзев находится в группе губернаторов со средним влиянием.

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