Игорь Кобзев уволил Сергея Шеверду и Бориса Балыбердина в связи с утратой доверия

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал документы об увольнении двух чиновников в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, внесено изменение в указ губернатора Иркутской области от 21 августа 2019 года. Оно касается основания увольнения экс-министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды.

Напомним, 21 августа 2019 года Сергей Шеверда был уволен в связи с его добровольной отставкой на основании личного заявления. Однако, отмечается в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, ранее экс-министр представил заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах, что является основанием для изменения формулировки на увольнение в связи с утратой доверия на основании Федерального закона «О противодействии коррупции». Игорь Кобзев принял решение изменить формулировку. Этого же требовал и прокурор Иркутской области.

– Поскольку указ подписан, требования прокурора Иркутской области исполнены до вынесения судом решения, – пояснили в региональном управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Также 23 декабря 2019 года было подписано распоряжение врио губернатора Иркутской области, согласно которому руководитель службы ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин был освобождён от замещаемой должности в связи с утратой доверия. Таким образом, решение суда о необходимости освобождения Бориса Балыбердина от должности в связи с утратой доверия было исполнено до вступления в силу, а апелляционная жалоба, поданная ранее, была отозвана.