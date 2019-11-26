Ирина Синцова: в регионе необходимо развивать систему целевого обучения по программам среднего специального образования

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Тему развития целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального образования обсудили в рамках круглого стола, прошедшего под руководством председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Участие в заседании приняли вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, депутат Артем Лобков, представители муниципальных образований и профильных министерств областного правительства, руководители учреждений среднего специального образования.

– Вопросы развития среднего специального образования всегда находятся в центре внимания всех уровней власти. Это не только путевка в жизнь для многих ребят, возможность освоить профессию и реализоваться, но и кадры для наших территорий, в том числе учителя и воспитатели, фельдшеры, работники сельскохозяйственной отрасли. Сегодня это направление требует особенного отношения – необходимо обновлять материально-техническую базу учреждений, активнее развивать систему целевого обучения, повышать стипендии студентам, – отметила Ирина Синцова.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, к примеру, десять подведомственных министерству учреждений среднего профессионального образования ежегодно выпускают около 850 студентов. Укомплектованность кадрами со средне специальным образованием составляет 66,8%.

В свою очередь председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова рассказала, что из 47 построенных в районе фельдшерско-акушерских пунктов 15 не работают из-за отсутствия кадров. По мнению представителя муниципального образования, работодатель, в данном случае в лице муниципалитета или Минздрава, должен оказывать дополнительные меры поддержки студентам по договорам о целевом обучении, но вместе с тем, для муниципалитета такие расходы, согласно заключению КСП Иркутской области, являются нецелевыми.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Заксобрания Артем Лобков напомнил, что не каждый район или поселение может позволить себе направлять средства местного бюджета, которые в основном дотационные, на решение вопросов кадровой обеспеченности, даже на строительство жилья для молодых специалистов. В связи с этим по инициативе депутатского корпуса было принято решение об исполнении данных полномочий муниципалитетами совместно с правительством Иркутской области.

Директор Ангарского педагогического колледжа Людмила Сидорова рассказала об опыте работы учреждения по программам целевого обучения, отметив, что залогом их развития являются наличие общежития и тесное взаимодействие с работодателем.

Важным фактором Ирина Синцова также назвала наличие стипендии, так как она являются существенной мерой поддержки для студентов из отдаленных территорий. По данным аудиторов, ее размер должен составлять минимум 1,5 тысячи рублей, сегодня он – чуть более 400 рублей. На повышение размера стипендий необходимо около 618 млн рублей. По словам Ирины Синцовой, на внесении советующих изменений в областной бюджет депутаты будут настаивать при рассмотрении законопроекта в рамках второго чтения.

В конце обсуждения вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров предложил участникам круглого стола и представителям муниципальных образований активно включиться в этот процесс.