Иркутск и Улан-Батор расширят сотрудничество

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Дополнительное соглашение о расширении сотрудничества будет подписано между Иркутском и Улан-Батором до сентября этого года, сообщает пресс-служба горадминистрации. Развитие побратимских отношений обсудили мэр областного центра Дмитрий Бердников и генконсул Монголии в Иркутске Амарсанаа Лувсандагва.

Напомним, Улан-Батор является одним из старейших городов-побратимов Иркутска. Соглашение о дружбе и сотрудничестве между ними было заключено в 1998 году. Участники встречи отметили, что за 20 лет политическая и социально-экономическая обстановка существенно изменились и необходима реновация документа. В последние годы значительно увеличился поток туристов в обе стороны, развиваются торгово-экономические отношения между предприятиями, расширяется сотрудничество в области военно-патриотического воспитания молодежи, отмечают в администрации Иркутска.

Все эти направления, по мнению сторон, должны быть отражены в новом документе. Глава города дал поручение подготовить предложения по расширению сотрудничества между Иркутском и Улан-Батором и согласовать их с монгольской стороной.