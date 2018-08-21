Иркутские коммунисты проведут митинг-концерт против пенсионной реформы

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Обком КПРФ 23 августа проведёт в Иркутске митинг-концерт против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Мероприятие будет проходить на площади 50 лет Октября. Начало – в 18.00.

– Приглашаем всех иркутян и жителей Иркутской области придти и выразить свой протест, – отмечают в партии.

Также 23 августа в 20.00 под эгидой КПРФ начнётся и первый онлайн-митинг в Иркутской области, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте» . Трансляции будут вестись во всех социальных сетях и на специальном канале в Ютубе. Гостями онлайн-митинга станут депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания, общественные и культурные деятели, бизнесмены и политики, обещают организаторы.

Напомним, 19 июля Государственная Дума приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин. Центральная избирательная комиссия 8 августа одобрила все вопросы референдума о повышении пенсионного возраста, предложенные тремя разными инициативными группами. Стоит отметить, что в России всеобщих референдумов не проводили последние 25 лет. Телеинформ обратился к иркутским экспертам с просьбой прокомментировать это решение.