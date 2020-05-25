Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское региональное отделение КПРФ выдвинет своего кандидата в губернаторы в конце июня. Это произойдет по итогам проведенной партийной конференции, на которой и будет окончательно выбран претендент на пост главы региона. Об этом журналистам рассказал руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Левченко на пресс-конференции 25 мая.

– Наш кандидат от КПРФ будет в любом случае выдвигаться от партии, а не как самовыдвиженец, – заявил Андрей Левченко, сделав акцент на том, что другие кандидаты должны поступить таким же образом. – Поскольку это решение партийное, то и кандидат у нас будет после областной партийной конференции. Их будет не несколько, он будет один. Следуя уставу и партийной дисциплине, партия должна будет поддержать того, кто будет утвержден на конференции.

Депутат Антон Романов заметил, что рассматриваться будут и те претенденты, которые сами заявят о желании участвовать в выборах, и те, кого выдвинет сама партия.

– Обсуждение кандидатур идет активно, у нас в стране много достойных людей, в Иркутской области в том числе, – подчеркнул парламентарий.

Андрей Левченко заметил, что дата проведения конференции будет зависеть от того, когда будут назначены осенние выборы. По закону они должны быть объявлены за 90-100 дней до Единого дня голосования. Следовательно, областной парламент должен провести все необходимые процедуры в период с 4 по 14 июня.

Сессия Заксобрания, на которой, вероятно, будет рассмотрен вопрос, назначена на 10 июня. Между тем, решающим фактором станет то, с какой формулировкой будут назначены губернаторские выборы: будут они очередными, внеочередными или в документах вообще не будет этого уточнения.

– От этого формально зависит многое. К чему всё это приведет? Я думаю, что будут очень серьезные политические сражения. В любом случае, партия КПРФ выставит сильного кандидата, можете не сомневаться, – заметил Андрей Левченко.

Он также добавил, что выбор формулировки – это стопроцентная политика. Поскольку это может решить судьбу экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Если выборы будут очередными, то он сможет беспрепятственно выдвинуть свою кандидатуру.

– Если Сергей Георгиевич будет являться кандидатом, которого назначат на конференции, а выборы будут считаться внеочередными, тогда президент должен будет дать свое письменное согласие. Сергей Ерощенко такое получил, посмотрим, даст ли президент аналогичное согласие Сергею Левченко, – резюмировал Андрей Левченко.

Напомним, о своем решение участвовать в губернаторских выборах Сергей Левченко заявил 20 мая порталу «Октагон». Несколькими часами ранее о намерении баллотироваться сказал врио губернатора Игорь Кобзев.

На следующий день ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» также декларировали свое обязательное участие в предстоящей кампании.

Уже 22 мая федеральные СМИ, ссылаясь на близкие к администрации президента источники, заявили, что Сергея Левченко не допустят до губернаторских выборов осенью 2020 года.