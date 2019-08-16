Иркутскую область посетил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы взаимодействия воинских частей дальней авиации Военно-Космических Сил РФ, дислоцирующихся на территории Иркутской области, с исполнительными органами государственной власти региона и органами местного самоуправления обсудили на рабочей встрече губернатор Сергей Левченко и командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В частности, речь шла о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной паводками на территории Приангарья. Сергей Левченко высоко оценил роль военных в проведении аварийно-восстановительных работ в зоне затопления, оказании помощи пострадавшему населению.

– Что касается армии, они одним своим присутствием очень многое сделали. Потому что люди в панике, все погибло. А подходит человек в форме: «Здравствуйте! Чем помочь?» На себе показывает пример поведения в экстремальной ситуации. Это успокаивает людей, дает им перспективы, уверенность в будущем, – подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, военные участвовали в работах по восстановлению дамбы в Тулуне, разборе разрушенных водой домов и построек, санитарной обработке территорий, подвергнувшихся затоплению, вакцинации населения, охране общественного порядка, обеспечении людей хлебом и питьевой водой.

На встрече Сергей Левченко поздравил Сергея Кобылаша в прошедшим Днем Военно-воздушных сил, который отмечался 12 августа, и с Днем воздушного флота России, он будет праздноваться в ближайшее воскресенье.