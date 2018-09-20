Исполняющим обязанности главы Черемховского района стал заммэра Сергей Луценко

Черемховский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - И.о. мэра Черемховского района после избрания Виктора Побойкина в Заксобрание Иркутской области назначен Сергей Луценко. Ранее он занимал должность заммэра по вопросам жизнеобеспечения. Об этом Телеинформу рассказали в аппарате администрации района.

К своим обязанностям Сергей Луценко приступил 14 сентября. По Уставу Черемховского района, выборы мэра должны пройти в течение полугода. Решение о дате голосования должна принять районная дума. Ожидается, что это произойдёт на заседании думы в октябре 2018 года.

Напомним, Виктор Побойкин баллотировался от «Единой России» по округу №15 (Черемхово и Черемховский район). Он обошёл Надежду Ракову (ЛДПР), Ольгу Андриеш («Справедливая Россия»), Екатерину Кулижникову (КПСС), Леонида Карнаухова («Гражданская Платформа»), Юлию Балабанову («Родина»).

В Заксобрании Виктор Побойкин возглавил комитет по госстроительству, а также вошёл в состав комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.