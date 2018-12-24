Исполняющим обязанности вице-мэра Иркутска назначен Виктор Ешеев

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников 25 декабря 2018 года подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности вице-мэра Иркутска Виктора Ешеева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Виктор Владимирович Ешеев родился в 1982 году. В 2004 году окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, в 2008 году – Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел РФ.

С 2009 по 2012 годы проходил обучение в аспирантуре Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 2004 по 2017 годы занимал различные руководящие должности в бизнес-структурах. Кандидат экономических наук.

В 2017 году назначен на должность советника мэра Иркутска.

Напомним, пост вице-мэра в Иркутске вакантен с мая 2017 года, когда его по собственному желанию покинул Иван Носков, занимавший эту должность с ноября 2015 года.