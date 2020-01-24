Итоги 2019 года подвела избирательная комиссия Иркутской области

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году были проведены 84 муниципальные избирательные кампании, избраны четыре мэра городских округов, 14 мэров муниципальных районов, 23 главы поселений, 473 депутата представительных органов муниципальных образований. Итоги года подвел облизбирком.

Как сообщает пресс-служба комиссии, в прошлом году особое внимание было уделено организации выборов на территориях, попавших в июне-июле 2019 года в зону затопления. Кроме того, в 2019 году были подготовлены и внесены в Законодательное собрание Иркутской области три законодательные инициативы.

На заседании 23 января члены комиссии приняли к сведению информацию о выполнении сводного плана основных мероприятий в 2019 году и утвердили аналогичный документ с задачами на 2020 год. Также была сформирована программа проведения в Иркутской области Дня молодого избирателя в феврале 2020 года.

Полномочия избирательной комиссии Масляногорского сельского поселения возложены на Зиминскую районную территориальную избирательную комиссию (ТИК), а избирательной комиссии Новотельбинского сельского МО – на Куйтунскую ТИК. Помимо этого, внесены изменения в составы Усть-Удинской, Усть-Илимской районной, Тулунской городской, Иркутской районной, Черемховской городской ТИК.