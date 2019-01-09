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09.01.2019

По итогам декабря Сергей Левченко оказался на последней строчке рейтинга влияния губернаторов

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Из-за скандала с охотой на медведя губернатор Иркутской области Сергей Левченко скатился вниз на 22 пункта и оказался в самом конце рейтинга влияния глав регионов РФ по итогам декабря 2018 года.

К таким выводам пришли аналитики, подготовившие рейтинг влияния глав для Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) за декабрь 2018 года.

«Начало расследования о причастности Сергея Левченко к незаконной охоте на медведя, а также появление видео, в котором он учит своего внука стрелять в кабана, запертого в клетке, крайне негативно сказывается на позициях губернатора Иркутской области (с 63-го на 85-е место)», – говорят эксперты.

Также отмечается, что на фоне масштабного скандала вокруг высказываний главы впоследствии упраздненного регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких теряет влияние губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 13-го на 17-е место). В связи с негативным резонансом по поводу коллективной поездки на молебен в Москву около 200 чиновников из Тверской области теряет позиции губернатор региона Игорь Руденя (с 30-го на 36-е место).

Скандал в Ивановской области вокруг оздоровительного лагеря «Радуга», где, по версии следствия, совершались противоправные действия против детей, негативно сказывается на позициях главы региона Станислава Воскресенского (с 37-го на 41-е место). После негативного резонанса из-за поездки детей высокопоставленных чиновников из города Клинцы за счет благотворительного фонда в Турцию теряет позиции губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 44-го на 47-е место).

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