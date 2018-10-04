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04.10.2018

Избирательная комиссия Иркутской области передала мандат Александра Якубовского Геннадию Осодоеву

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Избирательная комиссия Иркутской области передала мандат депутата Законодательного собрания региона Александра Якубовского Геннадию Осодоеву.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, вопрос обсуждался 4 октября на заседании комиссии под председательством Ильи Дмитриева.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Александра Якубовского, который стал депутатом Госдумы, вакантный мандат был передан директору Усть-Ордынской средней общеобразовательной школы № 2 имени Балдынова Геннадию Осодоеву (Региональная группа «Единой России» №22 Усть-Ордынская). Следующим постановлением облизбиркома его зарегистрировали депутатом Заксобрания.

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