Избирательная комиссия Иркутской области передала мандат Александра Якубовского Геннадию Осодоеву

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Избирательная комиссия Иркутской области передала мандат депутата Законодательного собрания региона Александра Якубовского Геннадию Осодоеву.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, вопрос обсуждался 4 октября на заседании комиссии под председательством Ильи Дмитриева.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Александра Якубовского, который стал депутатом Госдумы, вакантный мандат был передан директору Усть-Ордынской средней общеобразовательной школы № 2 имени Балдынова Геннадию Осодоеву (Региональная группа «Единой России» №22 Усть-Ордынская). Следующим постановлением облизбиркома его зарегистрировали депутатом Заксобрания.