Кандидатура Константина Зайцева согласована на пост председателя правительства Иркутской области

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Константина Зайцева на пост председателя правительства региона.

Вопрос рассматривался 15 апреля на сессии областного парламента. Как отметил Игорь Кобзев, Константин Зайцев уже предпринял ряд мер к формированию правительства региона и в случае одобрения его кандидатуры сможет продолжить работу в этом направлении.

– Со своей стороны я поручаю правительству работать в плотном взаимодействии с Законодательным собранием, – подчеркнул врио.

Выступая перед депутатами, Константин Зайцев заявил, что своей первоочередной задачей видит реализацию комплекса мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, а также минимизацию последствий связанного с пандемией мирового экономического кризиса в пределах региона.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников заявил, что в течение последних дней Константин Зайцев выступал перед всеми фракциями, проводил многочисленные консультации. Поэтому он призвал депутатов проголосовать за то, чтобы в ходе сессии кандидату вопросов уже не задавали.

В то же время в ходе выступления депутаты обратили внимание Игоря Кобзева и Константина Зайцева на ряд болевых вопросов, требующих скорейшего решения, прежде всего они касаются ситуации с объектами здравоохранения.

Против утверждения на пост председателя правительства Константина Зайцева выступил ряд депутатов фракции КПРФ. Так, Антон Романов заявил, что заявленная кандидатом программа действий однозначно либеральная, и депутат не согласен ни с одним из ее пунктов, включая планы по укрупнению муниципалитетов и финасированию точек роста.

– Финансировать точки роста – неправильная тенденция – надо дать возможность людям зарабатывать себе на хлеб. По принципу финансирования точек роста Иркутск всегда будет развиваться быстрее, чем Усть-Орда, а Москва – быстрее, чем Иркутск, а Нью-Йорк – быстрее, чем Москва, – заявил депутат.

Сергей Бренюк отметил, что кандидатуру председателя правительства Игорь Кобзев внес в статусе врио, Константин Зайцев также мог бы для начала доказать свою состоятельность на новом посту в статусе исполняющего обязанности. Тем более, что сейчас многие планы кандидата Сергея Бренюка также не устраивают, в частности, он переживает из-за закрытия многих поселений в регионе. Которые покинули жители.

В то же время в поддержку кандидатуры, выдвинутой врио, выступили многие депутаты фракции «Единая Россия».

– Думаю, это будет хорошее приобретение для Иркутской области и нашей дальнейшей совместной работы, – заявила Наталья Дикусарова.

По итогам тайного голосования кандидатуру Константина Зайцева поддержали 30 депутатов, восемь выступили против, один – воздержался.