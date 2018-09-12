Коалиция в Заксобрании Иркутской области: готовы ли к ней малые партии?

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва состоится 19 сентября. На нем депутаты должны избрать спикера. Вопрос этот является краеугольным, поскольку новый состав регионального парламента претерпел кардинальные изменения: в его состав вошли пять партий, большинство мандатов отошло КПРФ. Таким образом, «Единая Россия» не только лишилась абсолютного большинства голосов в ЗС, но и уступила коммунистам по количественному составу.

В связи с этим актуальным становится вопрос создания коалиций между фракциями, об этом ранее уже говорили и иркутские эксперты. Напомним, на пресс-конференции 11 сентября второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков заявил о том, что коммунисты рассчитывают найти союзников среди депутатов «Гражданской Платформы», ЛДПР, «Справедливой России» и даже «Единой России». По его словам, КПРФ в совокупности со своими союзниками легко может набрать необходимые для окончательных решений 23 депутатских голоса в региональном парламенте. «Единая Россия», в свою очередь, также заявила, что партии поступают предложение о каолиции.

Телеинформ обратился к представителям малых партий в Заксобрании Иркутской области, чтобы выяснить, готовы ли они принять такое предложение?

Координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников сообщил, что пока никаких предложений по созданию коалиции к ЛДПР не поступало. По его словам, своего представителя на пост председателя Заксобрания фракция предлагать не будет. Вместе с тем, она готова была бы поддержать Георгия Любенкова, если бы тот претендовал на эту должность.

Руководитель регионального отделения «Справедливая Россия», теперь уже и депутат Заксобрания Лариса Егорова отметила, что фракция эсэров, состоящая из трёх человек, – самостоятельный орган, способный принимать свои решения в региональном парламенте.

– Мы готовы поддерживать законопроекты, если они направлены на улучшение жизни людей, развитие нашей области. В этом случае совершенно не важно, чей это законопроект. Поэтому фракция «Справедливой России» будет самостоятельным органом. Не буду лукавить, что коммунистическая повестка совпадает с нашей. Но коалицию на сегодня мы создавать не планируем ни с одной, ни с другой партией, – заявила Лариса Егорова Телеинформу.

При этом она добавила, что эту тему уже обсуждали внутри партии, однако пришли к выводу, что говорить о коалиции пока рано: надо сначала посмотреть, как будет складываться работа в Законодательном собрании.

– Что касается кандидатуры председателя, то мне очень сложно говорить об этом, потому что сейчас на территории не находится третий член нашей команды – Александр Гаськов. Во вторник, 18 сентября, пройдёт заседание совета регионального отделения. Там и решим все вопросы. Кроме того, нам необходимо знать, кого будут выдвигать другие партии. Пока все только на словах. Конкретно ничего не сказано, – отметила Лариса Егорова.

А вот фракция «Гражданской Платформы» к союзничеству готова. По словам секретаря регионального отделения партии Владимира Матиенко, коалиция в этом составе ЗС неизбежна.

– Коалиция в любом случае нужна, поскольку между КПРФ и «Единой Россией» получилось практически равновесие. Она наверняка будет. Конечно, хотелось бы коалиции и с ЛДПР, и со «Справедливой Россией». Честно говоря, не очень хочется иметь её с «Единой Россией». Но внутренние и личные отношения с единороссами нужно убрать в сторону. Депутаты работают в интересах населения, им нужно принимать совместные решения по наиболее главным и актуальным вопросам, – отметил Владимир Матиенко.

Он не скрывает: «Гражданская Платформа» уже обсуждала на эту тему с КПРФ. Но никакого примыкания к коммунистам и быть не может.

– Коалиция неизбежна, равно как и «пакетное соглашение» перед первой сессией, где, договорившись и распределив между собой комитеты и комиссии, депутаты единогласно проголосуют за это, а не станут решать вопросы два-три месяца. Нужно показать населению, что парламентарии настроены на серьезную, дружную и конструктивную работу, – говорит Владимир Матиенко.

Что касается спикера, то, по его мнению, представитель «Единой России», скорее всего, не устроит КПРФ.

– Мне кажется, эту должность уместно занять человеку, который устроил бы практически все политические силы в Заксобрании. На наш взгляд, это мог бы быть Александр Битаров, – заявил секретарь партии. В отношении других возможных кандидатур Владимир Матиенко ничего комментировать не стал.

Напомним, выборы прошли 9 сентября. В региональный парламент прошли четыре партии – КПРФ (18 депутатов), «Единая Россия» (17 депутатов), ЛДПР (четыре депутата), «Справедливая Россия» (три депутата) и «Гражданская Платформа» (три депутата). По областному избирательному округу в ЗС избраны 23 человека, еще 22 – по одномандатным округам.