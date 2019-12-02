Коллегия утвердила предварительную повестку 24 сессии Законодательного собрания Иркутской области

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области, прошедшая 2 декабря под председательством спикера областного парламента Сергея Сокола, утвердила проект повестки 24 сессии, запланированной на 4 декабря. Всего в проект повестки включено 25 вопросов, сообщает пресс-служба ЗС.

Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Также состоится второе чтение законопроекта «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Блок вопросов на сессию подготовлен комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Так, в первом и окончательном чтении будут рассмотрены проект закона «О преобразовании рабочего поселка Большой Луг Шелеховского района Иркутской области», законопроект «О преобразовании Большелугского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области», проекты законов «О преобразовании рабочего поселка Балаганск Балаганского района Иркутской области» и «О преобразовании Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской области». Еще один внесенный комитетом на сессию законопроект касается севера региона – в первом и окончательном чтении планируется рассмотреть законопроект «Об упразднении отдельных населенных пунктов Мамско-Чуйского района Иркутской области и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Также в повестку сессии включено окончательное чтение законопроекта, внесенного по инициативе спикера Заксобрания Сергея Сокола, которым предусмотрено обеспечение бесплатным питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста.

Кроме того, в рамках сессии состоится рассмотрение парламентского запроса о судьбе филиала ФГБОУВО «Байкальский государственный университет» в Усть-Илимске и двух депутатских запросов, касающихся сферы здравоохранения Приангарья – «О строительстве нового здания туберкулезного диспансера в Тулуне» и «О принятии мер, направленных на скорейшее начало оказания медицинской помощи в бывшем здании медико-санитарной части АО «Саянскхимпласт».