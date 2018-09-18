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19.09.2018

Коммунисты Приангарья 22 сентября снова выйдут на митинги против пенсионной реформы

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Коммунисты Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Шелехова и других городов Приангарья 22 сентября выйдут на митинги в рамках «всероссийской акции протеста против пенсионной реформы и других антисоциальных законов, принятых действующей властью», сообщает пресс-служба иркутского обкома КПРФ.

В Иркутске митинг пройдет в 12.00 на площади 50 лет Октября (остановка «Диагностический центр»). Он организован совместно с профсоюзами. В Ангарске митинг состоится в 13.00 на площади у Музея Победы. Митинг согласован.

Также протестные акции пройдут в Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове и других городах Иркутской области.

– Кроме социальной тематики, митинги будут посвящены борьбе против фальсификаций и «черных технологий» на выборах, в частности, украденной властями победы кандидата от КПРФ в Приморском крае, – говорят в обкоме партии.

Напомним, предыдущий митинг коммунистов в Иркутске прошел 5 сентября.

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