КПРФ 29 июня выдвинет кандидатов на сентябрьские выборы в Иркутской области

Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство местных отделений КПРФ завершили согласования кандидатов на должности мэров муниципальных районов и городских округов, глав муниципальных образований и кандидатов в представительные органы местного самоуправлении, которые планируется провести 8 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба обкома партии.

Так, на прошлой неделе на заседании кадровой комиссии при бюро областного партийного комитета были рассмотрены кандидаты, рекомендуемые местными партийными отделениями Аларского, Боханского, Ольхонского, Казачинско-Ленского, Тулунского, Усть-Удинского районов. На заседании была дана оценка работы по подбору и расстановке кадров, рекомендации по исправлению выявленных недостатков.

Дана установка продолжить подбор кандидатов в представительные органы местного самоуправления Казачинско-Ленскому и Усть-Удинскому райкомам местных отделений КПРФ. Завершены согласования подобранных кадров для участия в муниципальных выборах в Балаганском, Куйтунском, Слюдянском, Черемховском, Иркутском районном, Эхирит-Булагатском местных партийных отделениях.

На очередном заседании кадровой комиссии при бюро обкома КПРФ будут рассмотрены рекомендованные кандидаты упомянутых выше местных партийных отделений.

Также завершается подбор и расстановка будущих кандидатов для участия в муниципальных выборах в Братском, Баяндаевском, Осинском, Киренском, Зиминском, Иркутском городском местных отделениях КПРФ.

На заседании бюро областного партийного комитета, которое намечено на 25 июня, будут рассмотрены предложения кадровой комиссии по расстановке кандидатов, их качественному составу и рекомендации для выдвижения на 51-й внеочередной конференции Иркутского областного отделения КПРФ, которая состоится 29 июня 2019 года.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Иркутской области пройдут 65 муниципальных кампаний. В этот день будут выбирать мэров Братска, Саянска, Тулуна, а также Аларского, Баяндаевского, Боханского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Нукутского, Осинского, Усть-Илимского, Усть-Удинского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского районов. Обновят составы пять городских дум, включая иркутскую, и 16 районных, не считая дополнительных выборов депутатов. Избирать глав будут в 17 муниципалитетах.

Кстати, 8 сентября пройдут и выборы думы Иркутска. Их назначили 13 июня на внеочередном заседании думы, избирательная кампания стартует с 16 июня.